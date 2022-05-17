Песков про позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Песков про позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

2022-05-17 13:14:07

2022-05-17 13:14:07

2022-05-17 13:14:07

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru