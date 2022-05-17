Лавров: Москва будет делать выводы из того, как Швеция и Финляндия будут использованы НАТО

Лавров: Москва будет делать выводы из того, как Швеция и Финляндия будут использованы НАТО

2022-05-17 12:29:30

2022-05-17 12:29:30

2022-05-17 12:29:30

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru