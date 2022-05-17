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Школы-интернаты и приюты получили подарки за участие в премии Росприроднадзора

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», получили ноутбуки. Это учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Центра и Юга России.

Ноутбуки переданы в учреждения Краснодарского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Челябинской, Сахалинской, Ульяновской, Свердловской, Московской, Амурской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ивановской, Вологодской, Курской, Тамбовской и Тульской областей, Татарстана, Калмыкии и ХМАО – Югры.

«Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии. В этом году от таких учреждений мы уже приняли свыше 300 работ из более чем 70 детских домов. Хочу пожелать и дальше быть активными и продолжать участвовать в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений. Экология — дело каждого. Если мы вместе будем что-то менять, даже в элементарных поведенческих привычках, то чище и здоровее будет окружающий мир», — сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

В число награжденных специальным призом вошла Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ученики которой представили на премию первого сезона свыше 20 работ. Воспитанница из Энгельсского социально-реабилитационного центра «Семья» Полина Кузнецова сняла мультфильм об исчезающем краснокнижном тюльпане Биберштейна, призвав в своей работе беречь это растение, которое не только очень красивое, но и используется в фармацевтических целях.

Воспитанники Новомосковского центра (Тульская область), в котором занимаются в основном дети с интеллектуальными нарушениями, а также с аутистическим спектром и с синдромом Дауна, представили на премию танцевальный экофлешмоб с призывом беречь природу.

Участники инклюзивного волонтерского отряда «ПроДобро.Ру» из Няганского реабилитационного центра (ХМАО), где занимаются дети с ДЦП, слабослышащие и слабовидящие ребята, представили на премию свою экоакцию по созданию кормушек для птиц. После этого они вместе с родителями установили изготовленные своими руками «птичьи столовые» на территории лесного массива.

Команда «Дети Особой планеты (дети-инвалиды)» из Ступинского филиала Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП) представила на премии видеоролик, в котором ребята обратили внимание на проблему исчезновения редких животных и растений.

В марте прошлого года премию учредил Росприроднадзор для популяризации экологической культуры среди детей и подростков и поощрения талантливой молодежи. В первый год существования проекта поступило 9,5 тыс. заявок со всех 85 регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.

В премии могут участвовать дети и подростки от шести до 17 лет. Прием заявок проводится до 1 октября 2022 года. Подать ее можно на сайте www.экологияделокаждого.рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри.

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