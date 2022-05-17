США заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

ВС США заявили об успешном проведении испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Была достигнута скорость, в пять раз превышающая скорость звука, передает телеканал «Известия». Ракета была запущена при помощи Boeing B-52Х на юге Калифорнии. Ранее министр ВВС выразил недовольство по гиперзвуковому оружию США на фоне успехов Москвы и Пекина

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.