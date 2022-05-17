Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа. Парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране монументов советским воинам, передает телеканал «Известия». Это позволило властям разрешить снос мемориала Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы. Позднее жители города вновь начали приходить, чтобы отдать дань памяти и уважения героям.

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