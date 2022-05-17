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Цена нефти марки Brent превысила отметку в $115 на торгах впервые с конца марта

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Доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Цена нефти марки Brent на торгах поднялась до отметки $115 за баррель впервые с конца марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные лондонской торговой площадкой ICE 17 мая.

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По состоянию на 04:29 мск стоимость нефти марки Brent находилась на уровне $115,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на момент 04:27 мск составляла $112,5.

14 апреля ICE опубликовала данные торгов, которые свидетельствовали о преодоление нефтью Brent отметки в $112 за баррель.

5 мая руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал повышение стоимости нефти Brent. По его мнению, на ценообразование этой марки нефти влиют информационные поводы. Он также подчеркнул, что считает нынешнее положение «нормальной ценовой ситуацией».

1 апреля эксперты спрогнозировали повышение котировок после решения ОПЕК+ нарастить темпы нефтедобычи на 432 тыс. баррелей в сутки.

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