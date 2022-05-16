Американские войны

Западные СМИ дружно оправдывают отказ от дипломатического урегулирования на Украине «варварской резней в Буче». Однако тот факт, что события в этом городе были классической инсценировкой, участие в которой принимали английские и американские спецслужбы, сейчас уже не вызывает сомнений. Видео с картинно разложенными на улицах города трупами появилось спустя четыре дня после того, как Бучу покинули российские войска. Когда стали очевидны просчеты (вроде встающего «трупа» в зеркале заднего вида), киевские «продюсеры» сами, испугавшись чересчур топорного исполнения, попытались убрать видео из соцсетей, потом был рыдающий на камеру и смеющийся off-record Зеленский и возмущение западной публики (показательно здесь драматическое созвучие названия Буча и английского слова butcher, «мясник», безусловно рассчитанное на англоязычного обывателя). Вся эта театрализованная постановка очень напоминает недавнюю историю сирийского кризиса.

Простая двухходовая комбинация: вначале объявляется, что химическая атака — это «красная черта», которую режиму Асада ни в коем случае не стоит переходить. Затем в селе Гута кто-то применяет отравляющий газ — более тысячи погибших. Буквально через час все мировые СМИ трубят о «чудовищном преступлении Асада» (который прекрасно знает, что Запад ищет повод для вторжения и вряд ли стал бы подставлять себя под удар). Журналисты вещают с места событий, позабыв, наверное, о том, что отравляющие газы так быстро не рассеиваются. В общем, сирийское «дело», как и постановка в Буче, было типичным для США искусственно созданным casus belli. Вспомним хотя бы знаменитую некогда историю со взрывом броненосного крейсера «Мэн» в 1898 году.

«Подлые испанцы взорвали наш корабль. Это — повод к войне», — писала тогда газета New York World. Броненосный крейсер «Мэн», находившийся неподалеку от берегов Кубы, которая была тогда испанской колонией, разлетелся на куски, погибли 266 человек (в основном матросы — офицеры частью находились на берегу, частью в кормовых каютах, которые взрыв странным образом не затронул). В американском обществе поднялась настоящая буря. Страна распевала патриотическую песню «Помни о «Мэне». И в итоге президент США Уильям Маккинли объявил войну Испанской империи.

Когда в 1910 году крейсер «Мэн» подняли на поверхность, выяснилось, что в его корпусе нет никаких пробоин от мины. А значит, взрыв произошел в результате внутренних причин. И вот что интересно: за несколько дней до взрыва репортер Фредерик Ремингтон отправил с Кубы телеграмму газетному магнату, владельцу New York Journal Уильяму Хёрсту: «Всё тихо. Никакой войны не предвидится. Я возвращаюсь». И тут же получил ответ: «Оставайся. Обеспечь картинки, а войну я гарантирую». И война, в результате которой под протекторат США перешли Куба и Филиппинские острова, действительно началась.

Более того, историки не исключают, что и атака на Пёрл-Харбор была в конечном счете результатом американской провокации. «Рузвельт спровоцировал нападение на Пёрл-Харбор, — отмечал американский писатель Гор Видал. — Установив экономическую блокаду и демонстративно поддерживая связи с японскими соперниками, он усилил в Токио партию войны и фактически вынудил японцев нанести удар по военной базе США». А Тонкинский инцидент в августе 1964 года, когда на американский эсминец напали неопознанные торпедные катера, привел к эскалации кровопролитной войны, в которой погибли 3 млн вьетнамцев.

Мало кто сомневается сейчас, что причиной вмешательства США и НАТО в балканские войны 1990-х годов также послужили сфабрикованные обвинения. В 1992 году Запад намеревался ввести санкции против Сербии и Черногории. Оставалось найти повод. И вот, по странному стечению обстоятельств, 30 мая на улице Васе Мискина в Сараево происходит взрыв, камеры стоят рядом, всё подготовлено — жертвы засняты, кровь течет рекой, и на стол собравшимся на заседание Совбеза ООН ложатся материалы расследования, что называется, по свежим следам. В итоге участники заседания единогласно принимают необходимое Западу решение.

А вот, например, что предшествовало операции НАТО «Обдуманная сила», которая была направлена против боснийских сербов, осаждавших Сараево. «В 1994 и 1995 годах произошли два совершенно одинаковых по своему сценарию взрыва на рынке Маркале, — рассказывает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. — После первого взрыва Североатлантический альянс начал бомбить сербские позиции, и мировая общественность восприняла это нормально, никто не протестовал. Тогда, в 95-м году, решили даже не менять декораций: трагедия произошла на том же рынке, боснийских сербов вновь провозгласили ответственными за взрыв, и силы НАТО провели масштабную двухнедельную бомбардировку их позиций». Правда, во втором случае натовцам спутал карты полковник российских миротворческих сил Андрей Демуренко, который выступил перед западными журналистами и аргументированно доказал, что сербы не были причастны к организации взрыва.

Поводом для бомбежек Сербии в 1999 году стала, как известно, инсценировка массовой резни в косовском селе Рачек. Западные СМИ возмущались «злодейским убийством» мирных жителей, которое было санкционировано «кровавым режимом Милошевича». Но со временем стало очевидно, что это была хорошо спланированная провокация. «Все ученые прекрасно знают (и об этом написано множество книг), — говорит Гуськова, — что в Рачеке не были убиты мирные жители. В деревню были свезены и положены на дороге переодетые в мирные одежды трупы албанских боевиков». К такому выводу пришла, в частности, группа финских патологоанатомов, которые обследовали останки застреленных в Рачеке жителей. На их пальцах были найдены следы пороха, пулевые отверстия обнаружены в телах, но не в одежде. И, судя по всему, погибли они в бою, а не были убиты выстрелом в голову с близкого расстояния, как сообщалось в западной прессе.

Многие эксперты убеждены, что и теракты 11 сентября, которые послужили поводом для вторжения Соединенных Штатов в Афганистан, были грандиозной провокацией. Американская администрация либо осуществила ее сама, либо позволила осуществить террористам «Аль-Каиды», прикормленным США еще в 1980-е годы. Команда Буша, может быть, и не организовала теракты, но была прекрасно осведомлена о том, что они готовятся, и даже не подумала предотвратить трагедию. Ведь она позволяла американским неоконам осуществить их грандиозный проект по переустройству Ближнего Востока.

Наконец, причиной войны в Ираке стали сфабрикованные обвинения о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Вспомним госсекретаря США Колина Пауэлла, размахивающего пробиркой с ядовитым веществом на заседании ООН.

Таким образом, ничего нового в украинской драме мы не видим. Только в данном случае американцам, наоборот, необходимо было замести следы и не допустить того, чтобы сведения о мощной сети лабораторий, в которых под эгидой Пентагона и на деньги сына президента США Хантера Байдена создавалось биологическое оружие и проводились эксперименты над людьми. Ради этого Вашингтон фактически становится стороной конфликта, пытаясь превратить Украину в новый Афганистан и тиражируя фальшивые обвинения в адрес российской армии.