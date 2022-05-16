Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Мир
Путин обвинил Европу в переписывании истории
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Пекин призвал страны G7 к миру вместо ввода незаконных санкций
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Общество
Минпросвещения рекомендовало очно провести последние звонки в школах
Мир
Путин указал на искусственный характер расширения НАТО
Экономика
В Минпромторге подтвердили переговоры McDonald's по продаже бизнеса в России
Мир
В ДНР сообщили о начале переговоров с украинскими военными из «Азовстали»
Экономика
Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго
Мир
Российские ПВО сбили один Су-24 и два Су-25 ВСУ

Путин анонсировал серию военных учений стран ОДКБ осенью

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На осень запланирована серия военных учений стран ОДКБ, их количество будет расширяться, сообщил 16 мая президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров государств-членов союза.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — заявил президент России.

новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022