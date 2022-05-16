Путин анонсировал серию военных учений стран ОДКБ осенью
На осень запланирована серия военных учений стран ОДКБ, их количество будет расширяться, сообщил 16 мая президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров государств-членов союза.
«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — заявил президент России.
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