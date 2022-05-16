Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов курильского острова Парамушир. 16 мая подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился в 40 км к юго-востоку от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 75 км, уточняет ИА SakhalinMedia. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, звонки на телефон доверия и телефоны экстренных служб не поступали.

В Северо-Курильске ощущались подземные толчки силой 5 баллов, в Петропавловске-Камчатском — 2 балла. Оперативные группы администрации Северо-Курильска проводят осмотр здание на предмет возможных повреждений.

Чуть ранее в этот день сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4 рядом с северной группой Курильских островов. Очаг находился на глубине 138 км.