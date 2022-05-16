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Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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На 74-м году жизни скончался председатель тренерского совета Федерации хоккея с мячом России Владимир Янко. Об этом в понедельник, 16 мая, говорится в сообщении на сайте ФХМР.

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Причина смерти специалиста не сообщается. ФХМР выразила глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

«Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», — отметили в федерации.

Игровая карьера Янко началась в Кунцеве в детской команде ткацкой фабрики № 14, а продолжилась в юношеской команде московского «Динамо» .

Янко — пятикратный чемпион СССР (1972, 1973, 1975, 1976 и 1978), трехкратный второй призер чемпионатов (1968, 1974 и 1977). В списках 22 лучших хоккеистов СССР был отмечен семь раз (1972, 1973, 1975–1979).

Также спортсмен — трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1975, 1976 и 1978). В составе сборной СССР четырежды побеждал на чемпионатах мира (1973, 1975, 1977 и 1979). В качестве тренера Янко работал с «Текстильщиком», «Енисеем», «Вейтерей» (Финляндия) и многими другими клубами.

В 1987 году Янко впервые возглавил национальную сборную страны, а впоследствии стал единственным специалистом в истории мирового хоккея с мячом, который приводил подопечных к победам на шести чемпионатах мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008).

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