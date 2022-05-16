Водный клуб и новый пляж появятся на Гребном канале Барнаула

В Барнауле на Гребном канале откроют клуб любителей водных видов спорта. Он будет заниматься прокатом и оказанием услуг отдыхающим. Церемония открытия запланирована на 10 июня.

В этот же день на канале пройдет первый студенческий фестиваль в рамках лиги по гребле на лодках-драконах, рассказал altapress.ru председатель региональной Федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шмаков.

По его словам, клуб должен объединить людей, любящих греблю во всех ее проявлениях. Планируется, что клуб займется продвижением, в частности, SUP-спорта — гребле на надувных лодках стоя.

Также в этом сезоне на Гребном канале начнут обустраивать зону отдыха. На эти цели в краевой адресной инвестиционной программе предусмотрено порядка 60 млн рублей.

Основные работы должны завершиться нынешней осенью. В 2023 году на территории 3 га помимо пляжа появятся пункты отдыха и питания, площадки для пляжного футбола и волейбола.