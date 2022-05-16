Россия и Оман планируют восстановить авиасообщение

Авиасообщение между Москвой и Маскатом планируется вскоре восстановить. Как сообщил российский посол Илья Моргунов, воздушное сообщение может возобновиться силами Омана. Переговоры об этом продолжатся в Москве во второй половине мая, передает телеканал «Известия». Ранее министерства иностранных дел России и Омана планировали довести до конца работу по введению безвизового режима.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.