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Бронирования круизов по России выросли на 80%

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Бронирование круизов по России на май–июнь выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Навигация из Москвы открылась 29 апреля. В майские праздники загрузка кают была стопроцентной, передает телеканал «Известия». Путешественники уже бронируют варианты на лето, осень и даже 2023 год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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