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Футбольный клуб «Торпедо» гарантировал себе выход в РПЛ

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Фото: ФК «Торпедо Москва»
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Московское «Торпедо» в воскресенье, 15 мая, обыграло красноярский «Енисей» в гостевом матче предпоследнего, 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Мяч на 85-й минуте забил Мухаммад Султонов. «Торпедо» досрочно обеспечило себе участие в «Тинькофф — Российской премьер-лиге» в сезоне-2022/23, пишет «Спорт-Экспресс».

Московская команда набрала 74 очка и вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» с 60 очками расположился на пятом месте.

В последнем туре чемпионата «Торпедо» 21 мая примет краснодарскую «Кубань», «Енисей» дома сыграет с московским «Велесом».

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