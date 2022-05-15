Народный артист России Сергей Ролдугин посетил строящийся музыкальный комплекс в Сириусе. Худрук Санкт-Петербургского Дома музыки возглавляет экспертный совет, отвечающий за ход строительства новейшего многофункционального центра.

В комплексе будет два зала — один на 1,2 тыс. мест, другой на 300, а также литературная гостиная с библиотекой и репетиционное помещение для балета. Кроме того, пространство можно трансформировать под выставки, сообщает телеканал «Известия». На данный момент завершены бетонные работы, впереди — прокладка инженерных сетей и возведение фасада.

«Я вдохнул воздух, а слов не нахожу. Это настолько восторг. Я представляю, что будет испытывать публика, когда первый раз зайдет. В сотый, в тысячный», — поделился впечатлениями Ролдугин.

Худрук культурного центра «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай уверен — музыкальный комплекс однажды станет фестивальным центром.

«Если сюда будут приезжать лучшие исполнители, встречаться, наслаждаясь курортом, и одновременно будут играть на высочайшем уровне музыку, тогда здесь появится мировой фестивальный центр», — полагает он.

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