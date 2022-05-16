Курс на снижение

В пятницу, 13 мая, на валютных торгах Московской биржи курс доллара снижался до минимума с февраля 2020-го — до 62,625 рубля (до коррекции во второй половине дня). На момент формирования этого экстремума за неделю «американец» подешевел к российской валюте на 9,8%. С начала года курс доллара к рублю просел на 16%. Среди приблизительно 150 валют, отслеживаемых агентством Bloomberg, только афгани (валюта Афганистана) опережает рубль по темпам роста к доллару (AFN +18%) в этом году.

Рубль весьма стабильно укрепляется с 10 марта. Сначала речь шла о восстановлении после февральского шокового падения. Но совсем скоро российская валюта отыграла все потери после начала спецоперации на Украине и последовавших вслед за этим санкций, и довольно бодро достигла допандемийных уровней.

Фундаментальные причины укрепления остаются без изменений. В открытой экономике (до марта 2022 года) валютный курс определялся счетом текущих операций и финансовым счетом, а бюджетное правило до конца января сглаживало колебания курса, связанные с сырьевыми ценами на мировом рынке. Теперь в экономике с ограничениями на движение капитала основным фактором, определяющим динамику курса, стал торговый баланс. Наблюдаемое в последнее время укрепление российской денежной единицы в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничениями зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту.

Плюс до конца января 2022 года действовало бюджетное правило, которое сглаживало зависимость курса от цен на нефть. Поэтому, несмотря на значительный рост стоимости энергоносителей, в 2021-м укрепление рубля было довольно скромным. При этом в базовом сценарии Банка России, который изложен в опубликованном майском «Докладе о денежно-кредитной политике», отмечено, что новое модифицированное бюджетное правило будет действовать только с 2025 года. Но конвертации валюты в рубли проводиться все равно не будет, поскольку доходы будут накапливаться внутри страны в национальной валюте.

Что же в нынешних условиях может остановить укрепление курса рубля? Можно выделить три фактора: оживление импорта или снижение экспорта для формирования баланса, смягчение монетарной политики, послабление валютных ограничений.

По первому фактору можно сказать, что это явно не перспектива этого года. Российский экспорт товаров и услуг в 2022-м может сократиться на 17–21% в реальном выражении и продолжит снижаться в 2023-м. Но в 2024-м эта тенденция прекратится и экспорт стабилизируется, предполагает базовый прогноз Банка России. В том же сценарии предусмотрено, что импорт в этом году сократится на 32,5–36,5% в реальном выражении. Восстановление зарубежных поставок возможно уже в 2023-м за счет формирования альтернативных цепочек поставок.

По второму фактору позиция Банка России заключается в том, что структурная перестройка экономики будет эффективной, только если она произойдет в условиях замедляющейся инфляции. Поэтому регулятор будет принимать решения о снижении ставки, исходя из требуемой степени жесткости для возвращения инфляции к цели. Соответственно, существенного снижения ключевой от нынешних значений (14%) ждать не стоит, хотя сокращение на 200 б.п. до конца года выглядит возможным. В таких условиях денежно-кредитная политика хоть и продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно — через динамику спроса на импортные товары, тогда как интерес к финансовым инструментам стал менее значимым. Получается, сейчас и этот фактор является не очень действенным с позиции стабилизации курса рубля.

Очевидно, что наиболее эффективным в контексте ослабления рубля решением может быть дальнейшее смягчение валютного контроля. Инициативы в этом направлении глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала еще 29 апреля. Было предложено снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80 до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров. Также регулятор выступил с инициативой отменить требование продажи валютной выручки в деньгах дружественных стран.

Если инициативы будут реализованы, это может вернуть курсы USD/RUB и EUR/RUB из нынешнего диапазона 60–70 к 70–80 рублям за денежную единицу.

Можно, конечно, подискутировать на тему того, почему инициативы были анонсированы в конце апреля и не воплощены в жизнь к середине мая. Здесь свою роль мог сыграть календарный фактор — продолжительные майские праздники. Еще стоит учесть регуляторный момент, поскольку президент РФ, как стало известно 10 мая, поручил создать рабочую группу по выработке новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах. Однако ключевой фактор, который мог отсрочить меры по ослаблению валютного контроля, на мой взгляд, — попытка понять, какое количество европейских покупателей российского газа перейдет на схему оплаты за рубли, а также в каких объемах будут осуществляться покупки.

Автор — эксперт «Открытие Research», начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции»

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