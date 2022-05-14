Местные жители сообщили о хлопках в небе над городом Строитель под Белгородом

Местные жители сообщили о хлопках в небе над городом Строитель под Белгородом

2022-05-14 09:38:38

2022-05-14 09:38:38

2022-05-14 09:38:38

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