Отопительный сезон заканчивается в Москве

В Москве заканчивается отопительный сезон. Отключение займет три дня, сообщили столичные власти, передает телеканал «Известия». Теплоснабжение отключат в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

Отключение пройдет поэтапно, первые в очереди — промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. Системы теплоснабжения плавно переведут на летний режим работы. Тогда же сети начнут готовить к следующему осенне-зимнему периоду.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.