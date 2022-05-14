Экс-советник Белого дома Макфарлейн умер в возрасте 84 лет

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Роберт Макфарлейн, главный помощник экс-президента США Рональда Рейгана скончался в возрасте 84 лет. Об этом 13 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление его семьи.

Отмечается, что Макфарлейн умер в четверг, 12 мая, в Вашингтоне. Причиной смерти стало обострение заболевания легких.

«Хотя он известен как политический деятель, мы помним его за его теплоту, мудрость, глубокую веру в Бога и его приверженность служению другим», — говорится в заявлении семьи.

Роберт Макфарлейн родился в 1937 году в Техасе. С 1955 по 1959 год обучался в американской Военно-морской академии в Аннаполисе, также окончил Женевский институт международных отношений.

В 1981 году стал заместителем государственного секретаря Александра Хейга. С 1983-го занял должность советника по национальной безопасности действующего тогда президента Рональда Рейгана. Соответствующий пост он занимал до 1985 года.

После, в 1988 году, Макфарлейн был приговорен к двум годам лишения свободы условно, а также штрафу $20 тыс. по делу, связанному с тайными поставками вооружения в Иран, в которых подозревали членов администрации США. Крупный политический скандал, получивший название «Иран-контрас», разгорелся в конце 1980-х годов.

Макфарлейн на суде признал свою вину добровольно, в 1992 году был помилован президентом Джорджем Бушем-старшим.

Кроме того, Роберт Макфарлейн известен как основатель совета энергетической безопасности США, а также один из идеологов распада СССР.