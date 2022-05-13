Умер американский актер Фред Уорд

Известный по ролям в сериалах «Скорая помощь», «Настоящий детектив» и «Анатомия страсти», а также в фильме «Дрожь земли» американский актер Фред Уорд скончался на 80-м году жизни. Об этом 13 мая сообщил развлекательный портал TMZ.

Актер умер 8 мая, сообщил его представитель. Причины смерти Уорда не уточняются.

Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Он служил три года в ВВС, был лесорубом на Аляске, а позднее поступил в студию Герберта Бергхофа, переехал в Рим, где дублировал итальянские фильмы.

Впервые в американском кино он появился в 1973 году в фильме «Джинджер утром», а спустя шесть лет он сыграл у Клинта Иствуда в «Побеге из Алькатраса».

Наибольшую известность ему принесла работа в фильме «Дрожь земли» 1989 года. «Золотой глобус» он получил за роль в фильме «Правильные вещи».