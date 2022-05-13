Прямой эфир

Умер американский актер Фред Уорд

На 80-м году жизни скончался американский актер Фред Уорд
0
Фото: Global Look Press/mg2
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный по ролям в сериалах «Скорая помощь», «Настоящий детектив» и «Анатомия страсти», а также в фильме «Дрожь земли» американский актер Фред Уорд скончался на 80-м году жизни. Об этом 13 мая сообщил развлекательный портал TMZ.

Актер умер 8 мая, сообщил его представитель. Причины смерти Уорда не уточняются.

Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Он служил три года в ВВС, был лесорубом на Аляске, а позднее поступил в студию Герберта Бергхофа, переехал в Рим, где дублировал итальянские фильмы.

Впервые в американском кино он появился в 1973 году в фильме «Джинджер утром», а спустя шесть лет он сыграл у Клинта Иствуда в «Побеге из Алькатраса».

Наибольшую известность ему принесла работа в фильме «Дрожь земли» 1989 года. «Золотой глобус» он получил за роль в фильме «Правильные вещи».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022