Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки

Спасатели вытащили из воды мужчину, который упал в Москву-реку в районе парка «Музеон». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел ранее в этот день. На поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о падении человека в воду по адресу ул. Крымский Вал, д. 10.

На место прибыла дежурная смена станции и подняла на борт катера оказавшегося в воде мужчину. Его доставили на спасательную станцию.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», пострадавшему оказали первую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.