Скейт-парк откроют в Мурманске
Спортивный праздник, посвященный открытию скейт-парка, пройдет 14 мая в Мурманске. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает ИА «Би-порт».
Мероприятие начнется в Долине Уюта в 15:00. В рамках праздника пройдут соревнования по трем дисциплинам — скейтбордингу, катанию на самокатах и велосипедах для кросса.
Организаторы приготовили для победителей и призеров награды — скейтборды и денежные сертификаты.
Также в ходе праздника состоится показательное выступление чемпиона мира по скейтбордингу Максима Круглова.
Скейт-площадку возле мурманского легкоатлетического манежа начали строить в 2021 году.
В конце марта в Пскове стартовало строительство скейт-парка. Он появится в Псковском районе вблизи улицы Никольской.