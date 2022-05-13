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Скейт-парк откроют в Мурманске

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Спортивный праздник, посвященный открытию скейт-парка, пройдет 14 мая в Мурманске. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает ИА «Би-порт».

Мероприятие начнется в Долине Уюта в 15:00. В рамках праздника пройдут соревнования по трем дисциплинам — скейтбордингу, катанию на самокатах и велосипедах для кросса.

Организаторы приготовили для победителей и призеров награды — скейтборды и денежные сертификаты.

Также в ходе праздника состоится показательное выступление чемпиона мира по скейтбордингу Максима Круглова.

Скейт-площадку возле мурманского легкоатлетического манежа начали строить в 2021 году.

В конце марта в Пскове стартовало строительство скейт-парка. Он появится в Псковском районе вблизи улицы Никольской.

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