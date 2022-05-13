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Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе с российского рынка

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уйдет из РФ. Об этом говорится в отчете компании за I квартал 2022 года.

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«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — говорится в отчете.

В России Sylvamo Corporation владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области. Производит офисную, офсетную бумагу, картон для упаковки жидких пищевых продуктов, беленую химико-термомеханическую массу. На комбинате работает более 1,7 тыс. человек.

С конца февраля ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран. Так, накануне объявил о таком решении немецкий концерн Siemens. Покинуть российский рынок решили производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC, шведская компания Essity, поставляющая продукцию таких брендов, как Zewa, Tork, Libero, Libresse, TENA. Кроме того, приостановили деятельность в РФ Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's и др.

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