Дополнительные поезда пустят из Нижнего Новгорода до южных курортов

Из Нижнего Новгорода до Адлера и Новороссийска в летний период запустят дополнительные поезда. Об этом сообщила Горьковская железная дорога.

Так, поезда Нижний Новгород – Новороссийск теперь будут отправляться через день. Дополнительные составы запустили со 2 мая. А с 26 мая увеличат частоту курсирования поездов из Нижнего Новгорода до Адлера. Они будут ходить ежедневно.

Кроме того, запустят дополнительные составы по маршруту Анапа – Киров, которые проследуют через Нижний Новгород.

Дополнительный поезд начал также ходить между Нижним Новгородом и Москвой, пишет ИА «НьюсНН».