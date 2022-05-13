Более 120 т сахара пытались вывезти из Челябинска под видом соли

Из Челябинской области пытались вывезти 127 т сахара под видом соли, пунктом назначения был Казахстан. Об этом 13 мая сообщает Ura.ru.

«Согласно информации, содержащейся в товаросопроводительных документах, в транспортных средствах перемещалась пищевая соль весом 70 т», — приводит издание сообщение таможни.

В ходе досмотра инспекторы обнаружили в грузовиках сахар весом 127 т, запрещенный к вывозу из России.

Перевозчик также указал в накладных документах несуществующих отправителя и получателя товара. Товар изъят, а на перевозчика заведено дело об административном правонарушении.

Нарушение закона оперативники Челябинской таможни выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. рублей с возможной конфискацией товара.

В 2018 году на Троицком таможенном посту в Челябинской области задержали 11 большегрузов с яблоками. Специалисты установили: регионом происхождения яблок является территория Европы, товар не подлежал ввозу в РФ.