Вторичное жилье в Москве подешевело впервые с 2017 года

Вторичное жилье в Москве подешевело впервые с 2017-го года. В апреле 2022 года стоимость одного квадратного метра уменьшилась на 0,2%, отмечают риелторы. Предыдущее снижение цены на столичную вторичку фиксировалось пять лет назад, передает телеканал «Известия». В целом с 2017 года квартиры в Москве подорожали на 58% — до 286,4 тыс. рублей за кв. м. В этом году спрос на жилую недвижимость в столице сократился вдвое.

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