Обработка территории Ижевска против клещей завершится 15 мая

В Ижевске завершается обработка парковых зон и кладбищ от клещей. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Во время майских праздников дезинфекторы работали в парке имени Кирова и примыкающей к нему лесной зоне. Общая площадь акарицидной обработки составила 87 га. Кроме того, обработка состоялась в детских садах и школах, которые соседствуют с лесными зонами.

Клещей уничтожали на Кенском, Хохряковском, Александровском, Южном, Западном, Севером и Нагорном кладбищах. 12 мая препарат распылили в лесополосе на улице 40 лет Победы. В ближайшее время обработка запланирована в парке имени Горького, сквере имени Оружейника Драгунова, а также в Ярушкинском парке и лесной зоне по улице Ворошилова. Для выполнения работ необходима сухая и теплая погода.

Общая площадь обработки в 2022 году составляет 407 га. За лето планируется три этапа обработки, следующий этап запланирован на июнь.