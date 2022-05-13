Проверено: как проходило разминирование Арабатской стрелки

Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ провели разминирование на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
Украинские националисты перед отступлением заминировали пляжи Арабатской стрелки, одного из самых популярных туристических мест на берегу Азовского моря
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Фото: РИА Новости
Предупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ противотанковых мин на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю
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Фото: РИА Новости
Значительное число противотанковых мин было заложено в непосредственной близости от жилых домов и на используемых мирными жителями дорогах
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Фото: РИА Новости
Предупреждающие таблички были установлены на время разминирования, чтобы избежать случайных происшествий
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Фото: РИА Новости
Российские саперы провели тщательное исследование территории при помощи современных средств обнаружения мин
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Фото: РИА Новости
Таким флажком отмечаются места, где обнаружены мины
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Фото: РИА Новости
Российский военный готовит обнаруженные мины к уничтожению путем подрыва
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Фото: РИА Новости
Тротиловые шашки, применяемые для подрыва найденных мин
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Фото: РИА Новости
Эти смертоносные «подарки» украинские националисты оставили с целью устрашения мирного населения на освобожденной российскими ВС территории
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Фото: РИА Новости
Работа сапера требует максимальной собранности и осторожности: ошибка может стоить в этой профессии жизни
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Фото: РИА Новости
Все обнаруженные на Арабатской стрелке мины были уничтожены управляемым подрывом
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