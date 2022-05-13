То, что творят в Литве, в том числе с памятниками, не поддается разумному объяснению - Лавров

То, что творят в Литве, в том числе с памятниками, не поддается разумному объяснению - Лавров

2022-05-13 11:10:48

2022-05-13 11:10:48

2022-05-13 11:10:48

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