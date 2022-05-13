Представитель Афганистана заявил о намерении страны закупать у РФ газ и нефть
Афганистан хочет закупать у России газ и нефть. Об этом 13 мая заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — цитирует его «РИА Новости».
Глава дипмиссии также сообщил о желании подписать конкретные соглашения между Афганистаном и Россией.
Ранее, 31 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Вместе с тем, по словам министра, основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.