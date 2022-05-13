Украинские боевики оставили оборудование при отступлении с завода «Заря» в Рубежном

Украинские боевики оставили оборудование при отступлении с завода «Заря» в Рубежном

2022-05-13 09:09:09

2022-05-13 09:09:09

2022-05-13 09:09:09

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru