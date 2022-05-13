Самые глупые и известные заявления Псаки

Джен Псаки ушла с поста пресс-секретаря Белого дома,но помнить её будут долго. Представитель иногда не замечала, что творится вокруг нее и часто путалась в служебных вопросах, передает телеканал «Известия». Фирменным выражением стало: «Давайте вернёмся к этому позже». Фраза Circle back повторялась так часто, что превратилась в мем.

Кроме того, на брифинге она легко могла смешать карты журналистам. Так, с подачи пресс-секретаря Белого дома в феврале 2021-го поменялись местами летняя и зимняя Олимпиады. Досталось от пресс-секретаря и космическим силам США — Space Force она спутала с американским бортом номер один, на котором летает президент, самолет называют Air Force One.

В должности пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки проработала с перерывами пять лет.

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