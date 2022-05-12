Мост поврежден во время мощного ледохода на реке в Приамурье

В Амурской области мощный ледоход на реке Селемджа повредил две опоры моста. Для движения транспорта закрыт участок на 8-м км автодороги поселок Экимчан – поселок Златоустовск.

На месте проводятся восстановительные работы, выставлены дорожные знаки, ограничивающие движение, рассказал ИА PriamurMedia начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Сергей Чебарев.

С 11 мая на территории Селемджинского района действует режим ЧС.

В региональном минтрансе Амурской службе новостей уточнили, что мост принадлежит Албынскому руднику. Жители населенных пунктов Ольгинск, Ивановское и Злотоустовск временно остались без автомобильного сообщения с районным центром.

На место выехали представители ведомства и «Амурупрадора». Они оценят текущее состояние строения и примут решение о дальнейшей эксплуатации моста и мероприятиях по его восстановлению.