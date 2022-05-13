Расширительное толкование

Вступление в теперь открыто враждебный к России военный блок двух ранее нейтральных государств-соседей неминуемо изменит ситуацию с безопасностью на северо-западе нашей страны. 12 мая МИД РФ опубликовал официальное заявление, о том, что Россия будет вынуждена «предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности». Впрочем, уточнять, какие это будут меры, во внешнеполитическом ведомстве не стали.

После присоединения к блоку НАТО, скромные армии и ВВС наших соседей не смогут сколь-либо заметно усилить его потенциал. Опаснее для России будет использование территории Финляндии для размещения там баз и военной инфраструктуры других государств-участников. Не приходится сомневаться, что сразу же после расширения блока, США и их ближайшие союзники под предлогом защиты от «российской угрозы» начнут активно продвигать идею расквартировать в той же Финляндии несколько своих батальонных групп. Так уже сделано в прибалтийских государствах.

Эта опасность, впрочем, не потребуют серьезной перегруппировки российских сухопутных сил. Финляндия и Россия связаны между собой немногочисленными дорогами малой пропускной способности. Из-за сложного характера местности, участков, пригодных для сухопутного вторжения, мало, и все они прекрасно известны. Не сравнить с огромной и почти прозрачной границей с Украиной.

Плотность группировки российских войск в районе Санкт-Петербурга и без того достаточно велика. Она создавалась с учетом членства в НАТО прибалтийских государств. Конечно, необходимо будет продолжить укрепление Калининградского эксклава, но на эти планы новый статус двух скандинавских государств радикально не влияет.

Гораздо более пристальным придется сделать радиолокационное наблюдение за воздушным пространством Финляндии. Теперь оно не будет нейтральным буфером. Обнаруживать и отслеживать придется не только пилотируемые самолеты и вертолеты, но и беспилотные летательные аппараты. Насколько они опасны — продемонстрировали все современные конфликты.

Для контроля воздушных границ потребуется усовершенствовать сети радаров противовоздушной обороны, а также возвести в глубине России загоризонтный радиолокатор, способный постоянно «приглядывать» за новыми членами НАТО и этим направлением в целом. Где-нибудь под Санкт-Петербургом, а затем и под Мурманском быстрее окажутся перспективные зенитные ракетные системы С-500.

В качестве ассиметричной ответной меры наверняка будет профинансировано создание и развертывание нового поколения дальнобойного высокоточного вооружения. Оно пригодится как для отражения возможных атак российской территории, так и для того, чтобы держать под прицелом базы и объекты НАТО, которые могут развернуть в Финляндии и Швеции. В первую очередь речь о крылатых ракетах воздушного базирования для дальней и оперативно-тактической авиации. Во вторую — о наземных ракетных комплексах с дальностью большей, чем 500 км у нынешних «Искандеров». Конфликт с Украиной показал, каким грозным оружием в умелых руках становятся такие баллистические ракеты. Уже в ближайшем будущем необходимо нарастить количество гиперзвуковых неядерных ракет, которые неуязвимы для нынешних комплексов ПВО.

Возможно, потребует скорректировать размещение российской авиации. Причем совсем не обязательно приблизив ее к границам. Надо будет оценить, не попадут ли нынешние объекты базирования в радиус действия дальнобойного высокоточного оружия НАТО, если его разместят в Финляндии и Швеции.

Выбором конкретного варианта военно-технического ответа в России займутся после того, как станут известны точные намерения Финляндии и Швеции. Совсем не исключено, что они не станут немедленно размещать у себя на территории иностранные военные контингенты, а также откажутся от каких-либо демонстративных шагов по военной эскалации с Россией.

Примеры подобных «особых отношений» есть. Достаточно вспомнить Францию, которая очень ревностно относится к иностранному военному присутствию на своей территории и не слишком активно участвует в военных структурах Североатлантического альянса. Можно припомнить и особую позицию Турции, с которой у нас до сих пор есть военно-техническое сотрудничество несмотря ни на что. При таком сценарии российский ответ будет более мягким, чем при полноценном военном освоении территории этих стран.

Руководство Финляндии и Швеции не может не понимать, что размещение баз и сил враждебного к РФ блока не повысит безопасность некогда нейтральных стран, наоборот — может превратить их в поле боя при любом конфликте между Россией и Североатлантическим альянсом. А это явно не будет способствовать безопасности их жителей.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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