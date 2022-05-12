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В Калужской области заложат сад из орловских яблонь

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В мае из Орловской области в Калужскую под контролем управления Россельхознадзора отправили 53 тыс. саженцев яблонь, из посадочного материала заложат интенсивный сад. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил портал infoorel.

Посадки будут проведены фермерским хозяйством, которым владеет индивидуальный предприниматель.

Интенсивный сад — новое направление в садоводстве, отличающееся высокими товарными качествами производимой продукции и урожайностью. Его закладка требует тщательного подхода: нужны в том числе интенсивная обработка, систематические поливы и внесение удобрений, защита от инфекций и вредителей.

При использовании интенсивной технологии особое внимание уделяется подбору посадочного материала. Обязательным требованием является безвирусность материала, а культура должна относиться к интенсивному типу, предусматривающему раннее плодоношение, невысокую скорость роста и компактную крону.

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