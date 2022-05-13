СПГиблое дело

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков привез из США благую весть: скоро прибудут танкеры с американским газом, который обойдется дешевле, чем поставки из России. Правда, договор на эти объемы еще только предстоит подписать, а долгосрочного контракта и вовсе пока нет. Зато премьер Болгарии уже знает и сроки, и цены. Феноменальный человек, явный наследник известной болгарской предсказательницы.

Как раз две недели назад «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Болгарию, так как его контрагент «Булгаргаз» отказался платить по рублевой схеме, предусмотренной указом президента России от 31 марта 2022 года.

В принципе в Болгарии стало доброй традицией срывать проекты в области энергетики, которые реализуются с РФ. Притом эта страна выступила не в одиночку: вместе с ней от рублевой схемы отказалась и Польша. Но Варшава свои действия продумала куда лучше: она лишь на полгода раньше, чем планировала с 2016 года, начала закупку газа через биржу в Германии. Благо технические возможности получать российский газ кружным путем у нее имеются.

А вот София, как всегда, сначала прыгнула в пропасть, а только потом задумалась о парашюте. С нескрываемым интересом к смелым шагам своих властей отнеслись болгарские работодатели (представители 25 тыс. местных предприятий), которые потребовали от правительства восстановить закупку газа у России.

Что делать в таких условиях? Восстанавливать закупки у «Газпрома» нельзя, а то вдруг в Брюсселе заругают. Правда, представители Еврокомиссии до сих пор юлят и отказываются подписать внятные рекомендации о возможности или невозможности покупки газа в России за рубли. Если бы у ЕК были обоснования запретить эти закупки, мы бы такую бумагу увидели довольно быстро. Но руководство Болгарии в такие тонкости не погружается. Поэтому ему остается важно надувать щечки и приговаривать «Запад нам поможет». Именно этим и занялся Кирил Петков.

На его счастье, в Греции как раз началось строительство нового СПГ-терминала. Это позволило премьер-министру, расстроенному неудобными требованиями болгарских работодателей, немного выдохнуть и поиграть в мудрого геополитика. Он заявил, что «это не просто энергетический проект, он изменит энергетическую карту Европы».

Безусловно, терминал мощностью 5,5 млрд куб. м, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, изменит энергетическую карту Европы. Ведь он добавит аж 2,5% к уже имеющимся мощностям, которыми обладает ЕС. Правда больше 50% европейских мощностей для приема СПГ в 2021 году не были задействованы, но теперь-то все изменится, ведь сам премьер-министр Болгарии об этом заявил.

Нашу уверенность в непререкаемой мудрости Кирила Петкова подрывает тот факт, что в Греции уже действует СПГ-терминал. Притом его мощность даже больше, чем у строящегося, — 7 млрд куб. м в год. А в прошлом году его удалось загрузить всего на треть, так как часть поставок, которые раньше прокачивалась через него, пошла на новый терминал на острове Крк в Хорватии.

Впрочем, оператор проекта Gastrade ранее заявлял, что новый терминал очень-очень нужен, ведь через него газ можно будет поставлять не только в Грецию и, само собой, в Болгарию, но и в Молдавию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Украину. Жаль, что то же самое нельзя делать через уже имеющиеся и неиспользуемые мощности. Кстати, заявленные страны за год потребляют около 58 млрд куб. м.

Далее последовала встреча Кирила Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис. Если верить официальному пресс-релизу на сайте Белого дома, то вице-президент выразила свою признательность за прочный союз и теплую дружбу между Соединенными Штатами и Болгарией. А также она «подтвердила солидарность США с Болгарией перед лицом последней попытки России использовать энергетику в качестве оружия». И они вместе — премьер Болгарии и вице-президент Соединенных Штатов — согласились «с необходимостью укрепления устойчивости Европы путем дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей» от импортеров, не связанных с Россией.

Вот такая получилась плодотворная встреча: «хорошего парня» Кирила Петкова похлопали по плечу, сказав, что он правильно сделал, что подставил под удар экономику своей страны, но ни бочки варенья, ни корзины печенья ему не пообещали.

А что за дешевый газ привез с собой Кирил Петков? Не мог же он обмануть население своей страны? Он и не обманул. Просто подал информацию в выгодном для себя свете.

Премьер Болгарии заявил, что уже в июне придут первые танкеры с газом, который якобы будет по цене чуть ниже стоимости газа от «Газпрома». Обратим внимание на тот факт, что ценообразование в Евросоюзе привязано к биржевым показателям. В том числе в рамках долгосрочных контрактов. Но по длинным договорам пересчет идет с временным лагом, поэтому спотовая тысяча (и более) долларов за тысячу кубов «догнала» контракты только в 2022 году.

Если же мы посмотрим на газовые котировки последних дней, то увидим, что цены в ЕС опускались до отметок ниже $1000 за 1 тыс. куб. м. Это означает, что покупка через биржу могла обойтись дешевле, чем покупка того же объема газа по долгосрочному контракту.

Кстати, «Булгаргаз», по словам Кирила Петкова, планирует заключить долгосрочный контракт, по которому стоимость газа «будет еще ниже». Здесь невольно возникает острое чувство дежавю. Несколькими годами ранее с подобным же заявлением выступала польская компания PGNiG. У нее тоже был контракт с американскими заводами по производству СПГ. И цены были «на 30% ниже», чем у «Газпрома». Секрет крылся не в невероятной любви американского производителя к польским союзникам, а в формуле контракта (FOB), который заключался без учета доставки морем, регазификации, транспортировки по трубопроводной системе и налогов. Кстати, учитывая рекордный рост биржевых котировок в США, от которых зависит цена покупки СПГ на заводе, надо полагать, что польские предсказатели немного просчитались.

Впрочем, возможно, болгарские пророки, опирающиеся на опыт Ванги, окажутся прозорливее польских. Странно только, что они не предупредили своего премьера о последствиях отказа оплачивать российский газ в рублях.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора