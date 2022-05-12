Два человека погибли при пожаре в Амурской области
Два человека погибли в результате пожара в двухквартирном жилом доме в Амурской области. Источником возгорания стала бытовая техника.
Пожар произошел в селе Никольском Белогорского округа. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три минуты после поступления сообщения. В тушении огня участвовали восемь человек, полностью ликвидировать горение удалось только спустя пять часов, пишет ИА PriamurMedia. Квартира полностью выгорела на площади 84 кв. м.
В результате пожара погибли мужчины 60 и 76 лет. 47-летний пострадавший доставлен в больницу. По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника.
Во время выходных в единую дежурно-диспетчерскую службу Белогорского округа поступило свыше 200 звонков. Зафиксировано четыре пала травы и 31 термоточка.