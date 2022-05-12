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Правовые механизмы поддержки бизнеса в России обсудят на ПМЮФ-2022

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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X Петербургский международный юридический форум состоится с 29 июня по 1 июля 2022 года в КВЦ «Экспофорум». ПМЮФ – это уникальная площадка, которая объединит ведущих юристов различных специализаций, государственных и общественных деятелей, лидеров мнений для диалога по важнейшим вопросам текущей повестки в стране и в мире. Особое внимание будет уделено вопросам правовой защиты бизнеса, которым посвящен отдельный блок деловой программы Форума — «Право, бизнес, санкции».

«В текущих условиях бизнеc столкнулся с серьезными вызовами. Для выполнения задач, направленных на дальнейшее экономическое развитие страны, необходимо обеспечить защиту интересов предпринимателей, снизить административную нагрузку на бизнес. ПМЮФ-2022 может стать площадкой, которая поможет найти решения для обеспечения баланса частных и публичных интересов», — отмечает председатель «Деловой России» Алексей Репик.

В рамках блока «Право, бизнес, санкции» будут подняты вопросы антисанкционной политики и поиска правовых инструментов обеспечения экономического роста в условиях внешних ограничений, защиты прав потребителей финансовых услуг в условиях санкционного давления и многое другое. Всего деловая программа Х Петербургского международного юридического форума охватит 8 тематических направлений, в каждом из которых эксперты обсудят важнейшие и наиболее актуальные вопросы права, тренды в развитии законодательства и правоприменительной практики.

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