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Тишковец предупредил о сильном дожде с грозой в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном дожде с грозой и порывистом ветре в Москве 12 мая. Об этом специалист рассказал на своем канале на YouTube.

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По словам Тишковца, погоду в четверг будет определять теплый сектор североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта. Погода в Москве будет облачной, днем ожидается небольшой дождь, вечером пройдут ливни. Вероятность грозы составляет 80%.

В период с 15:00 до 03:00 пятницы, 13 мая, выпадет до 20–22 мм осадков, это около 40% месячной нормы, отмечает телеканал «360».

Температура воздуха составит +18…+20 градусов в столице, от +15 до +20 по области, что соответствует климатической норме мая.

Ветер прогнозируется юго-западный, порывистый, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 734 мм рт. мм.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы. Предупреждение о грозе действует до 23:00 четверга, 12 мая, ветер сохранится до позднего вечера 13 мая. Аналогичные погодные условия ожидаются и в Подмосковье.

Аналогичный уровень опасности объявлен в Смоленской, Тульской, Курской и Брянской областях, пишет РИАМО.

Накануне, 11 мая, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал на радио «Комсомольская правда» о погоде в европейской части России в выходные. По его словам, в воскресенье, 15 мая, температура начнет постепенно понижаться и в начале следующей неделе ожидается похолодание.

«15 мая будет уже не выше +14...+16 градусов, а в понедельник — еще на пару градусов прохладнее», — уточнил специалист.

Леус добавил, что в субботу, 14 мая, ожидается теплая погода с температурой до 19 градусов с высокой вероятностью кратковременных дождей, пишет RT.

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