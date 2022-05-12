Граффити украсят стену старого кладбища в Ельце

В Ельце Липецкой области на забор старого кладбища нанесут граффити. Роспись займет площадь 500 кв. м.

Lipetskmedia поясняет, что старый погост существует в Ельце уже более двух веков. На этапе возведения это была окраина, а теперь практически центр города.

На кладбище в братской могиле покоятся останки солдат, погибших во время елецкой наступательной операции. На кирпичных стенах — следы от пуль и снарядов.

Забор сделан из 53 бетонных конструкций. Власти города приняли решение сделать на них боевую панораму города в граффити. На стене в ближайшее время появятся изображения главных вех истории Ельца-защитника и Ельца-воина. Эти рисунки станут самым большим графическим объектом города.

Художники загрунтовали стену и начали наносить эскизы. Завершить работу они планируют через несколько недель.