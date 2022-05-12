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Всем детям-сиротам в Карелии найдут приемные семьи

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Фото: РИА Новости/Александр Калинин
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Власти Карелии планируют сократить центры помощи детям-сиротам за счет поиска воспитанникам приемных родителей, чтобы каждый ребенок рос в семье.

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Тема приемных семей обсуждалась на встрече уполномоченного по правам ребенка в республике Геннадия Сараева с главой региона Артуром Парфенчиковым.

На данный момент в Карелии 296 сирот живут в подобных центрах. Власти республики планируют, чтобы в перспективе в регионе не осталось таких центров, пишет ИА «Карелinform».

Парфенчиков поддержал предложение детского омбудсмена об индексации пособий опекунам. Он дал поручение вице-премьеру Ларисе Подсадник проработать этот вопрос с региональным минфином.

Уполномоченный по правам ребенка рассказал, что в 2021 году получил 691 обращение, что на 64 больше, чем годом ранее. В основном ему пишут родители и неравнодушные граждане. Растет число обращение от несовершеннолетних с просьбой защитить их права.

Лидирующие позиции занимают вопросы, связанные с образованием. Речь идет о вопросах поступления детей, не достигших трех лет, в детские сады и о записи в первые классы.

Ранее «Известия» писали, что на отзыв в правительство направлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается разрешить детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства.

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