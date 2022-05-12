Правительство РФ выделит грант на поддержку волонтеров в Донбассе

Правительство России выделит грант на медицинское обеспечение волонтеров в Донбассе.. Речь о скорой, первичной и специализированной помощи — в том числе высокотехнологичной, в экстренных и неотложных формах, передает телеканал «Известия». Деньги также могут расходоваться на эвакуацию или транспортировку активистов в больницы, расположенные на территории России, при наличии для этого медицинских показаний. Размер гранта будет рассчитываться индивидуально, исходя из численности волонтеров, отобранных и направленных в Донбасс.

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