Эксперт назвал дефицитные специальности в системе здравоохранения РФ

Российские вузы готовят недостаточно специалистов по обслуживанию современной высокотехнологичной медицинской техники и управленческих кадров для системы здравоохранения, заявил в интервью «Известия» вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов.

«Есть проблема с сервисным обслуживанием медицинской техники. У нас недостаточное количество технических вузов готовит таких специалистов. Московский государственный университет (МГУ), Технический университет им. Баумана в Санкт-Петербурге — и всё. Надо увеличивать набор на такие востребованные специальности, чтобы мы могли сами обслуживать технику: и собственную, и импортную, — отметил он.

Недостаток управленческих кадров для системы здравоохранения связан с тем, что эти специальности до сих пор не внесены в государственный классификатор профессий, считает эксперт.

«Институты готовят таких профессионалов. но мало. Отсутствие строчки в реестре профессий пока мешает привлечь к этому процессу больше молодых людей. И получается, что мы выдергиваем на управляющие должности медиков — участковых терапевтов, педиатров, которые тоже в дефиците. С Министерством труда и социальной защиты мы добьемся разрешения этой проблемы», — заявил Черепов.

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