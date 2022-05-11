Фальшивые купюры обнаружили в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках правоохранители обнаружили фальшивые купюры. По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела.

Поддельную банкноту достоинством 500 рублей нашли в одном из финансовых учреждений Пскова 6 мая. А 8 мая купюру достоинством 1 тыс. рублей с признаками подделки изъяли в банке в Великих Луках, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Правоохранители советуют гражданам, работникам сферы торговли, представителям банковской сферы, которые принимают наличные деньги, внимательно проверять деньги и пользоваться специальным оборудованием.