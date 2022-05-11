Прямой эфир
Мир
Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели
Мир
Минобороны РФ заявило о вовлечении госструктур Украины в биопрограммы США
Общество
Историческое просвещение в начальных классах начнется с 1 сентября
Мир
Москва потребовала от Варшавы извинений после инцидента с послом РФ
Мир
США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
Экономика
Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в российских рублях
Общество
Россиянам разъяснили порядок получения новых пособий на детей от 8 до 17 лет
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Политика
Путин рассказал о недовольстве партнеров поддержкой РФ жителей Донбасса
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян

В Каджероме Республики Коми в следующем году появится пожарное депо

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Каджероме Республики Коми к марту 2023 года появится пожарное депо. Об этом сообщило 11 мая ИА «Комиинформ».

Планируется возведение здания пожарного депо, модуля для хранения жидкого топлива и учебно-спортивной зоны. Конструктивная схема сооружений должна представлять из себя пространственный металлический каркас. В технической документации указано, что пожарное депо должно размещаться на свободной от застройки территории. Общая площадь построек составляет 648 кв. м. Строительные работы должны быть завершены к 10 марта 2023 года.

Начальная стоимость объекта составляет 100,5 млн рублей, предусмотренных республиканским бюджетом. Строительные организации, желающие реализовать проект, в срок до 18 мая могут подать заявки на участие в электронном аукционе. 20 мая конкурсная комиссия определит подрядчика, с которым будет заключен договор.

Сообщается, что на разработку проектно-сметной документации для строительства республика выделила 5 млн рублей.

В августе прошлого года в Волгоградской области оборудовали девять новых пожарных депо. В региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сообщили, что посты должны защитить от пожаров 20,5 тыс. человек в 38 населенных пунктах c 47 общественно значимыми учреждениями. В Волгоградской области сохраняется повышенная пожароопасность, поэтому важно усилить противопожарную службу, сказал депутат Госдумы России Владимир Плотников. Он напомнил, что в области с 2014 года регулярно проходят соответствующие учения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022