В Каджероме Республики Коми в следующем году появится пожарное депо

В Каджероме Республики Коми к марту 2023 года появится пожарное депо. Об этом сообщило 11 мая ИА «Комиинформ».

Планируется возведение здания пожарного депо, модуля для хранения жидкого топлива и учебно-спортивной зоны. Конструктивная схема сооружений должна представлять из себя пространственный металлический каркас. В технической документации указано, что пожарное депо должно размещаться на свободной от застройки территории. Общая площадь построек составляет 648 кв. м. Строительные работы должны быть завершены к 10 марта 2023 года.

Начальная стоимость объекта составляет 100,5 млн рублей, предусмотренных республиканским бюджетом. Строительные организации, желающие реализовать проект, в срок до 18 мая могут подать заявки на участие в электронном аукционе. 20 мая конкурсная комиссия определит подрядчика, с которым будет заключен договор.

Сообщается, что на разработку проектно-сметной документации для строительства республика выделила 5 млн рублей.

В августе прошлого года в Волгоградской области оборудовали девять новых пожарных депо. В региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сообщили, что посты должны защитить от пожаров 20,5 тыс. человек в 38 населенных пунктах c 47 общественно значимыми учреждениями. В Волгоградской области сохраняется повышенная пожароопасность, поэтому важно усилить противопожарную службу, сказал депутат Госдумы России Владимир Плотников. Он напомнил, что в области с 2014 года регулярно проходят соответствующие учения.