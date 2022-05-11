В пригороде Орла обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны

В пригороде Орла спасатели изъяли и уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило Infoorel 11 мая.

Сообщается, что в промышленной зоне в Орловском муниципальном округе, достаточно далеко от жилых строений 8 мая была обнаружена авиабомба ФАП-100.

Сотрудники главного управления МЧС России по Орловской области совместно со спасателями областной поисково-спасательной службы организовали изъятие и уничтожение. Сотрудниками полиции было проведено оцепление места обнаружения и обеспечена безопасность жителей.

В феврале боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили в Ставропольском крае в промышленной зоне Невинномысска. По словам главы администрации Михаила Миненкова, в 1942 году там находился военный аэродром. Его бомбардировали вражеские самолеты, из-за чего на территории периодически находят снаряды.