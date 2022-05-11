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В Госдуме предложили сделать минимальную зарплату не ниже МРОТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Государственную думу внесли законопроект с поправками к Трудовому кодексу, согласно которому минимальная месячная заработная плата без учета премий и компенсационных выплат не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ размещен на сайте Госдумы.

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Законопроект распространяется на российских граждан, которые получают заработную плату на уровне МРОТ.

«Во многих организациях реального сектора экономики, бюджетной сферы, на государственной службе для значительной части работников установлены оклады ниже МРОТ, что является недопустимым и требует соответствующей корректировки», — говорится в документе.

МРОТ в России составляет 13 890 рублей.

Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями», реализация подобной инициативы — сложный и трудоемкий процесс из-за того, что в России на сегодняшний день действуют больше, чем 85 систем оплаты труда, которые различаются в зависимости от субъекта и отрасли.

«Решение хорошее, но разом все это сделать будет очень сложно. С учетом многочисленности систем оплаты труда иногда добавляется и разница муниципалитетов с их особенностями. Например, глава муниципалитета может получать оклад 4500 рублей, а остальное — это все доплаты. Если мы ему эти 4500 заменим на МРОТ, а потом еще добавим коэффициенты за стаж работы, например, мы невероятно увеличим заработную плату, но это приведет к катастрофической нехватке бюджета», — объяснила Бессараб.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

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