ММФ БРИКС+ предоставит предпринимателям из России право на бесплатное участие в Форуме

Организационный комитет Международного муниципального форума стран БРИКС+ предоставит право на бесплатное участие представителям малого предпринимательства со всей страны. Квота на один регион — 28 человек. Заявки принимаются до 31 мая.

«В связи с внешнеэкономической ситуацией в мире сотрудничество с арабскими, азиатскими, латиноамериканскими и африканскими странами считается одним из приоритетных направлений сегодняшнего времени. В связи с этим было принято решение выделить квоты на каждый субъект РФ для участия на безвозмездной основе в платном экономическом мероприятии. На данный момент мы уже направили письма с приглашениями об участии в нашем Форуме губернаторам всех регионов России, чтобы каждый субъект мог сформировать делегацию, определить тех предпринимателей, которых они бы хотели поддержать. Таким образом, наша площадка станет эффективным инструментом для бизнеса и поможет найти новые контакты, связи и партнеров для будущего взаимодействия как в сфере экспорта-импорта, так и других направлений», — говорит председатель Организационного комитета Михаил Черепанов и отмечает, что в 2022 к Форуму присоединятся 50 стран.

В этом году Форум включили в официальный календарь мероприятий председательства Китая в БРИКС, но проходить он будет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» 24–25 ноября.

На площадках делового мероприятия организаторы ожидают 4 тыс. очных участников и 15 тыс. онлайн-подключений. Гибридный формат позволит провести более 160 сессий.

В рамках Форума пройдут мероприятия деловой программы, выставочная экспозиция, онлайн-сессии, а также досуговая программа: Международный муниципальный конкурс красоты «Мисс БРИКС» и Церемония награждения лауреатов премии «Меценат года стран БРИКС».

В этом году на торжественное открытие Форума организаторы пригласили к участию знаменитых граждан стран БРИКС, которые произнесут приветственные слова и наставнические напутствия всем делегатам и участникам.

От Бразилии приглашен легендарный футболист Пеле. Со стороны Индии планируется участие известного актера, включенного в Книгу рекордов Гиннеса, — Митхуна Чакраборти. Представитель Китая — предприниматель Джек Ма. От ЮАР приглашена Зенани Мандела-Дламини, дочь бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Организаторы разослали письма во все субъекты РФ, главам регионов, спикерам региональных парламентов, а также представителям местного самоуправления с приглашением принять участие и сформировать делегации.