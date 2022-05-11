Прямой эфир

ММФ БРИКС+ предоставит предпринимателям из России право на бесплатное участие в Форуме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организационный комитет Международного муниципального форума стран БРИКС+ предоставит право на бесплатное участие представителям малого предпринимательства со всей страны. Квота на один регион — 28 человек. Заявки принимаются до 31 мая.

«В связи с внешнеэкономической ситуацией в мире сотрудничество с арабскими, азиатскими, латиноамериканскими и африканскими странами считается одним из приоритетных направлений сегодняшнего времени. В связи с этим было принято решение выделить квоты на каждый субъект РФ для участия на безвозмездной основе в платном экономическом мероприятии. На данный момент мы уже направили письма с приглашениями об участии в нашем Форуме губернаторам всех регионов России, чтобы каждый субъект мог сформировать делегацию, определить тех предпринимателей, которых они бы хотели поддержать. Таким образом, наша площадка станет эффективным инструментом для бизнеса и поможет найти новые контакты, связи и партнеров для будущего взаимодействия как в сфере экспорта-импорта, так и других направлений», — говорит председатель Организационного комитета Михаил Черепанов и отмечает, что в 2022 к Форуму присоединятся 50 стран.

В этом году Форум включили в официальный календарь мероприятий председательства Китая в БРИКС, но проходить он будет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» 24–25 ноября.

На площадках делового мероприятия организаторы ожидают 4 тыс. очных участников и 15 тыс. онлайн-подключений. Гибридный формат позволит провести более 160 сессий.

В рамках Форума пройдут мероприятия деловой программы, выставочная экспозиция, онлайн-сессии, а также досуговая программа: Международный муниципальный конкурс красоты «Мисс БРИКС» и Церемония награждения лауреатов премии «Меценат года стран БРИКС».

В этом году на торжественное открытие Форума организаторы пригласили к участию знаменитых граждан стран БРИКС, которые произнесут приветственные слова и наставнические напутствия всем делегатам и участникам.

От Бразилии приглашен легендарный футболист Пеле. Со стороны Индии планируется участие известного актера, включенного в Книгу рекордов Гиннеса, — Митхуна Чакраборти. Представитель Китая — предприниматель Джек Ма. От ЮАР приглашена Зенани Мандела-Дламини, дочь бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Организаторы разослали письма во все субъекты РФ, главам регионов, спикерам региональных парламентов, а также представителям местного самоуправления с приглашением принять участие и сформировать делегации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022