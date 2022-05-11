Прямой эфир
Общество
В Кремле опровергли данные о планах ввести военное положение
Мир
Посол РФ допустил участие спецслужб Польши в подготовке нападения на него
Мир
Цена на бензин в США побила мартовский рекорд
Общество
МЧС спасло от пожаров 1,5 тыс. жилых домов в Курганской области
Экономика
Госдолг Японии достиг рекордных $9,5 трлн
Мир
Полиция в Риге закрыла доступ к памятнику Освободителям
Экономика
Резервный фонд правительства РФ увеличится на 791,6 млрд рублей
Мир
Посол ЛНР заявил о невозможности мира в регионе без ликвидации киевского режима
Мир
Инфляция в Германии в апреле увеличилась до 7,4%
Экономика
McDonald's может заработать в России под другим брендом
Общество
Журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск

Обманутый петербуржец отсудил у секты 5 млн рублей морального ущерба

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Андрея Белашова о возмещении вреда от секты «Орден Пути» на 5 млн рублей с процентами. Об этом 11 мая сообщает 78.ru.

Сообщается, что организатор секты Гайва Тихомирова вымогала из последователей сотни тыс. евро под предлогом оказания психологической и магической помощи.

Так, Белашов просил взыскать материальный ущерб, причиненный ему с 21 августа 2019 года по 1 ноября 2021 года. Сообщается, что Тихомирова уже была признана виновной, но ущерб она так и не возместила.

Решением суда «Орден Пути» теперь должен выплатить мужчине 5,6 млн рублей. Однако организатор секты с решением не согласилась и сразу же подала апелляцию.

Тихомирову задержали в феврале 2020 года. Тогда же следствие начало обыски в квартирах руководителей оккультной секты «Орден Пути» в рамках мероприятий, направленных на пресечение деятельности организации. По версии правоохранительных органов, руководители занимались мошенническим завладением чужим имуществом в особо крупном размере посредством введения членов секты в гипнотические состояния, объясняя свою деятельность «духовным очищением». Уточнялось, что Тихомирова отправляла сектантов в гробы или ставила над ними «силой молитвы валаамских монахов защитные купола».

Руководители секты подозреваются в завладении более 10 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и в августе того же года Тихомирову осудили на 5,5 года.

В декабре 2021-го женщине вменили создание коммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В свою очередь, Тихомирова вместе с другим организатором Татьяной Барановой, которая осуждена на 3 года, подали апелляции на приговор, заявив, что они правда умеют говорить с архангелами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022