Обманутый петербуржец отсудил у секты 5 млн рублей морального ущерба

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Андрея Белашова о возмещении вреда от секты «Орден Пути» на 5 млн рублей с процентами. Об этом 11 мая сообщает 78.ru.

Сообщается, что организатор секты Гайва Тихомирова вымогала из последователей сотни тыс. евро под предлогом оказания психологической и магической помощи.

Так, Белашов просил взыскать материальный ущерб, причиненный ему с 21 августа 2019 года по 1 ноября 2021 года. Сообщается, что Тихомирова уже была признана виновной, но ущерб она так и не возместила.

Решением суда «Орден Пути» теперь должен выплатить мужчине 5,6 млн рублей. Однако организатор секты с решением не согласилась и сразу же подала апелляцию.

Тихомирову задержали в феврале 2020 года. Тогда же следствие начало обыски в квартирах руководителей оккультной секты «Орден Пути» в рамках мероприятий, направленных на пресечение деятельности организации. По версии правоохранительных органов, руководители занимались мошенническим завладением чужим имуществом в особо крупном размере посредством введения членов секты в гипнотические состояния, объясняя свою деятельность «духовным очищением». Уточнялось, что Тихомирова отправляла сектантов в гробы или ставила над ними «силой молитвы валаамских монахов защитные купола».

Руководители секты подозреваются в завладении более 10 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и в августе того же года Тихомирову осудили на 5,5 года.

В декабре 2021-го женщине вменили создание коммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В свою очередь, Тихомирова вместе с другим организатором Татьяной Барановой, которая осуждена на 3 года, подали апелляции на приговор, заявив, что они правда умеют говорить с архангелами.