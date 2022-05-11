Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Алтайском крае

Три человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в городе Бийске Алтайского края. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Уточняется, что инцидент имел место на улице Загородной вблизи дома №5. Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-21074 и автобус ПАЗ.

«По предварительным данным, водитель ВАЗа, будучи лишенным прав, двигаясь со стороны улицы Иртышская в направлении улицы Загородная, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате погибли три человека: водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

При этом еще один пассажир легковушки получил травмы и госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

8 мая в результате опрокидывания в Челябинской области микроавтобуса, в котором находились 15 пассажиров, один человек погиб и еще четыре человека пострадали. Микроавтобус по неустановленной пока причине при движении не въехал в поворот и оказался в кювете, где перевернулся.